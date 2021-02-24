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В Гонконге ожидают роста ВВП до 5,5% в текущем году
Макроэкономика
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ВВП Гонконга в текущем году может показать рост в 3,5% — 5,5%, заявил в среду министр по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан. "Экономика Гонконга в этом году, как ожидается,... ПРАЙМ, 24.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП Гонконга в текущем году может показать рост в 3,5% — 5,5%, заявил в среду министр по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан.
"Экономика Гонконга в этом году, как ожидается, возобновит положительный рост, но прогресс восстановления экономики будет зависеть от развития ситуации с эпидемией. Поскольку для нормализации трансграничного перемещения людей и туристической деятельности требуется время, экономика в первой половине года по-прежнему будет сталкиваться со значительными сложностями", — заявил министр.
По его словам, скорее всего, восстановление экономики будет происходить активнее во второй половине года в тандеме с ожидаемым восстановлением мировой экономики.
"Принимая во внимание развитие внутренней и внешней ситуации, а также стимулирующий эффект фискальных мер, я прогнозирую, что в этом году наша экономика вырастет в реальном выражении на 3,5%-5,5%", — указал чиновник.
Он напомнил, что экономика Гонконга показывала спад два года подряд, в 2019 году это во многом было связано с затянувшимися массовыми протестами, в 2020 — с пандемией коронавируса. По итогам прошлого года ВВП Гонконга упал на 6,1%, а уровень безработицы достиг 7%.