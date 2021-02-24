ПЕКИН, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП Гонконга в текущем году может показать рост в 3,5% — 5,5%, заявил в среду министр по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан. Азиатские биржи закрылись в основном снижением вслед за США

"Экономика Гонконга в этом году, как ожидается, возобновит положительный рост, но прогресс восстановления экономики будет зависеть от развития ситуации с эпидемией. Поскольку для нормализации трансграничного перемещения людей и туристической деятельности требуется время, экономика в первой половине года по-прежнему будет сталкиваться со значительными сложностями", — заявил министр.

По его словам, скорее всего, восстановление экономики будет происходить активнее во второй половине года в тандеме с ожидаемым восстановлением мировой экономики.

"Принимая во внимание развитие внутренней и внешней ситуации, а также стимулирующий эффект фискальных мер, я прогнозирую, что в этом году наша экономика вырастет в реальном выражении на 3,5%-5,5%", — указал чиновник.

Он напомнил, что экономика Гонконга показывала спад два года подряд, в 2019 году это во многом было связано с затянувшимися массовыми протестами, в 2020 — с пандемией коронавируса. По итогам прошлого года ВВП Гонконга упал на 6,1%, а уровень безработицы достиг 7%.