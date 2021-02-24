2021-02-24T08:43:58+03:00
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2021-02-24T08:43:58+03:00
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https://1prime.ru/macroeconomics/20210224/833103252.html
Власти Гонконга раздадут населению ваучеры на $4,6 миллиарда
Макроэкономика
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Власти Гонконга в этом году для стимулирования потребления раздадут населению электронные ваучеры на общую сумму порядка 36 миллиардов гонконгских долларов (около 4,6 миллиарда... ПРАЙМ, 24.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Гонконга в этом году для стимулирования потребления раздадут населению электронные ваучеры на общую сумму порядка 36 миллиардов гонконгских долларов (около 4,6 миллиарда долларов США), заявил в среду министр по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан.
"Принимая во внимание нынешнюю особую ситуацию, правительству следует эффективно использовать бюджетные резервы для активизации рынка, стимулирования экономики и содействия скорейшему восстановлению потребительского рынка и других экономических сегментов", — заявил министр.
Он сообщил, что после тщательного рассмотрения было принято решение о выпуске электронных ваучеров номиналом 5 тысяч гонконгских долларов (около 645 долларов) для стимулирования внутреннего потребления, ваучер может получить каждый резидент Гонконга, достигший возраста 18 лет.
"Ожидается, что эта мера, предусматривающая финансовые обязательства в размере около 36 миллиардов гонконгских долларов, поможет примерно 7,2 миллиона человек", — указал министр.
Правительство обещает как можно скорее сообщить о деталях реализации соответствующей программы.