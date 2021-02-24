МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Льготу для опекунов-пенсионеров, которые проживают на территории Севера, предложили прописать в российском законодательстве, пишет "Российская газета".

В частности, опекунам и попечителям-пенсионерам, проживающим на севере и приравненных к нему территориях, предлагают на возвращать компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.

Документ готовится к рассмотрению в первом чтении в нижней палате парламента. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект 25 февраля.

Предусматривается, что компенсация проезда приемным родителям-пенсионерам будет предоставляться один раз в два года, наравне с другими пенсионерами-северянами.

Сегодня такая выплата стала предметом судебных споров, именно поэтому, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на счет этой компенсации существует два противоположных решения Верховного суда.

Первое: в выплате отказано из-за того, что опекуны и попечители рассматриваются как работающие граждане, которые получают за свою деятельность вознаграждение.

Второе: выплата заявителю полагается с пояснением, что договор о приемной семье имеет разную правовую природу с гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.

Авторы законопроекта хотят устранить возникшие разночтения в законе: они ставят пенсионеров, создавших приемные семьи, в неравные условия по отношению к другим гражданам, которым государство гарантирует возмещение части затрат на отдых в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях.