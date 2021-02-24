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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210224/833104161.html
ВВП Германии в четвертом квартале снизился меньше прогноза
Макроэкономика
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ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального... ПРАЙМ, 24.02.2021
ввп, германия, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП страны в четвертом квартале на 2,9%, как показала предварительная оценка.
С учетом сезонных корректировок показатель опустился в годовом исчислении на 3,7%, хотя предварительная оценка указывала на сокращение на 3,9%. В квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,3% с учетом сезонных корректировок, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.
В третьем квартале ВВП Германии в годовом исчислении снизился на 3,9%, с учетом сезонных корректировок — на 4%. В квартальном выражении ВВП страны вырос на 8,5% в третьем квартале с учетом сезонных корректировок.