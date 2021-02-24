МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Деловой климат в Германии в феврале вырос лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП страны в четвертом квартале на 2,9%, как показала предварительная оценка.

С учетом сезонных корректировок показатель опустился в годовом исчислении на 3,7%, хотя предварительная оценка указывала на сокращение на 3,9%. В квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,3% с учетом сезонных корректировок, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

В третьем квартале ВВП Германии в годовом исчислении снизился на 3,9%, с учетом сезонных корректировок — на 4%. В квартальном выражении ВВП страны вырос на 8,5% в третьем квартале с учетом сезонных корректировок.