МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Большая часть малого и среднего бизнеса в России предупредила, что с наступлением этого 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Большинство россиян захотели получать две пенсии

На начало текущего года у российских компаний фиксируется снижение зарплат сотрудников, падением объемов выручки, а также сокращение спроса.

Только чуть более 20% респондентов говорят о том, что в прошлом 2020 году не заметили снижения спроса на свои товары и услуги. Еще 40% говорят о том, что спрос упал не менее чем в полтора раза.

60% компаний заявили, что их выручка в 2020 году сократилась более чем на 30%. У 45% респондентов — урезаны фонды оплаты труда.

Текущий 2021 год российский бизнес оценил для своего положения как пессимистичный.

Так, в начале года около трети компаний сообщили о том, что их оборот продолжает снижаться.

Еще у 27,1% оборот сохранился на уровне прошлого года. 19,1% заявили о постепенном восстановлении потерь прошлого года.

Помимо этого почти каждая десятая компания в России заявила о риске закрытия.