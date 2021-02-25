МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Общий объем долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) осенью прошлого 2020 года достиг 625 миллиардов рублей. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата, только за период пандемии сумма долга выросла на 55 миллиардов рублей.

Итак, порядка 276 миллиардов рублей россияне должны управляющим компаниям (УК), товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК). Из этих денег 150 миллиардов рублей — долги за содержание жилых помещений, 51 миллиард рублей — недоплачено за отопление. Еще 14,9 миллиарда рублей граждане задолжали за холодную воду, 24 миллиарда — за горячую.

Около 14,5 миллиарда рублей составляют долги за водоотведение. 12 миллиардов рублей — за электроэнергию. 0,82 миллиарда — за газ.

Непосредственно перед ресурсоснабжающими компаниями долги граждан составляют 350 миллиардов рублей.

Прирост общей суммы долга на 55 миллиардов, прокомментировала директор НП "Национальный жилищный конгресс", это достаточно серьезный показатель. Она считает, что часть долгов вообще не будет погашена. Причина: некоторые организации (ТСЖ и управляющие компании) прекратили свою деятельность.