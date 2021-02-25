МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Получатели жилищных субсидий — не единственная категория россиян, кто нуждается в финансовой помощи для покупки продуктов, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталью Шагайду. В России раскрыли подробности идеи продуктовых карточек

По ее мнению, получателями адресной продовольственной помощи со стороны властей должны стать самые нуждающиеся категории населения. Получатели жилищных субсидий не всегда соотносятся с этими категориями.

Она привела пример: семьи с детьми, а также молодые или неполные семьи, которые нуждаются в продовольственной помощи, могут не иметь своего жилья и, как следствие, не получать жилищную субсидию.

Те россияне, кто проживает в своем ветхом доме — тоже не являются получателями жилсубсидий.

Что касается села, где проживает порядка 25% россиян, почти все живут в индивидуальных домах и не получают жилищные субсидии. При этом они также зачастую нуждаются в продовольственной помощи.