2021-02-25T17:45:53+03:00
2021-02-25T17:45:53+03:00
2021-02-25T17:45:53+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210225/833118158.html
Эксперт рассказала, кому нужно адресовать продуктовые субсидии
Макроэкономика
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Получатели жилищных субсидий — не единственная категория россиян, кто нуждается в финансовой помощи для покупки продуктов, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Центра... ПРАЙМ, 25.02.2021
новости, экономика, бизнес, потребрынок, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Получатели жилищных субсидий — не единственная категория россиян, кто нуждается в финансовой помощи для покупки продуктов, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталью Шагайду.
По ее мнению, получателями адресной продовольственной помощи со стороны властей должны стать самые нуждающиеся категории населения. Получатели жилищных субсидий не всегда соотносятся с этими категориями.
Она привела пример: семьи с детьми, а также молодые или неполные семьи, которые нуждаются в продовольственной помощи, могут не иметь своего жилья и, как следствие, не получать жилищную субсидию.
Те россияне, кто проживает в своем ветхом доме — тоже не являются получателями жилсубсидий.
Что касается села, где проживает порядка 25% россиян, почти все живут в индивидуальных домах и не получают жилищные субсидии. При этом они также зачастую нуждаются в продовольственной помощи.