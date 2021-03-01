МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Темпы роста цен в России в марте замедлятся впервые с мая прошлого года и составят 5,4% в годовом выражении, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Как инфляция стала проблемой для инвесторов?

По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты к концу января она разогналась до 5,2%. Официальных данных за прошлый месяц пока нет, но в предыдущем опросе на февраль эксперты прогнозировали ее пик в 5,5%.

Банк России в феврале сообщил, что инфляция в годовом выражении начнет снижаться после прохождения пика в феврале-марте, который регулятор тогда оценивал в 5,5%. При этом, по прогнозу ЦБ, в первом-третьем кварталах инфляция будет превышать целевое значение 4%, а к концу года опустится в диапазон 3,7-4,2%.

ПОЧЕМУ ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ?

Пик годовой инфляции большинство аналитиков ожидает в феврале, а в марте она начнет постепенно тормозить на фоне укрепления рубля, дальнейшего снижения темпов роста цен на продовольствие и сохранения некоторого ограничения спроса в стране, сходятся во мнении аналитики.

"Годовая инфляция в марте составит 5,7%. Такая оценка сделана исходя из предположения относительно прохождения пика инфляции в феврале и стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке уже в первые недели весны. В пользу такого развития событий говорит некоторое укрепление рубля, эффект от которого мы можем увидеть уже в марте", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Замедлению темпов роста цен на продовольственном рынке будут способствовать достижение относительного равновесия спроса и предложения на рынке, в пользу чего говорят уже вернувшиеся в положительную область темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в России, подчеркивает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. При этом свои плоды приносит и введенное правительством регулирование цен на сельхозпродукцию в РФ, уверен главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.

Кроме того, уменьшение эффекта переноса от ослабления курса рубля и пока еще ограниченный спрос в стране могут также сдержать темпы инфляции в марте, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Важным фактором замедления инфляции в годовом выражении в марте станет и выход из расчета низкой базы. "То, что инфляция замедлится в годовом выражении по итогам марта, объясняется, в первую очередь, эффектом высокой базы марта прошлого года, когда цены росли вслед за резким ослаблением обменного курса", — прокомментировал главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков.

Самое радикальное замедление инфляции в марте прогнозирует главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его мнению, темпы роста цен составят лишь 4,3% из-за уже происходящей стабилизации цен, цикличности стоимости продовольствия, высокого потенциала укрепления рубля в текущей ситуации и эффекта базы.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции в марте представлены ниже (в %):

АКРА — 5,4-5,5

БКС — 5,2

"ВТБ Капитал" — 5,2

Газпромбанк — 5,5

"Зенит" — 5,5

НКР — 5,7

НРА — 5,6-5,8

"Открытие" — 5,5

Промсвязьбанк — 5,3

Сбербанк — 5,2

Совкомбанк — 5,5

"Уралсиб" — 5,5

"Эксперт РА" — 4,3