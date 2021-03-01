Госдолг Италии достиг рекордных значений
РИМ, 1 мар — ПРАЙМ. Беспрецедентное снижение ВВП и увеличение госдолга Италии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 зафиксировал Национальный институт статистики (Istat).
Согласно обнародованным в понедельник данным главного статистического ведомства страны, ВВП Италии составил в прошлом году 1,651 триллиона евро. Снижение его объема в результате принятия правительством чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом составило за год 8,9%.
При этом размер государственного долга Италии по итогам прошлого года составил 2,569 триллиона евро, то есть 155,6% ВВП. Для сравнения: в 2019 году госдолг составлял 134,6% ВВП. При этом размер суверенной задолженности страны в августе прошлого года достиг исторического максимума — почти 2,579 триллиона евро.
В конце мая 2020 года Istat зафиксировал "исключительную величину сокращения ВВП" в первом квартале — на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такого резкого снижения никогда не было с 1995 года, то есть с начала проведения статистических замеров по действующей методике. Однако уже во втором квартале размер ВВП по сравнению с первым кварталом уменьшился еще на 12,8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 17,7%.
В июне 2020 года эксперты Istat заявили, что экономика Италии переживает беспрецедентный шок в результате пандемии и спрогнозировали снижение ВВП по итогам года на 8,3% и лишь частичное восстановление этого показателя в 2021 году (на 4,6%).
Глава Банка Италии (ЦБ) Иньяцио Виско подчеркнул тогда, что страна "переживает самый крупный медицинский и экономический кризис в новейшей истории". По его словам, при базовом сценарии, который предполагал сокращение ВВП на 9%, прогнозировалась "компенсация примерно половины данного падения" в 2021 году.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210301/833137943.html