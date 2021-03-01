РИМ, 1 мар — ПРАЙМ. Беспрецедентное снижение ВВП и увеличение госдолга Италии в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 зафиксировал Национальный институт статистики (Istat). Экономист рассказал, когда случится "неизбежный обвал" мировой экономики

Согласно обнародованным в понедельник данным главного статистического ведомства страны, ВВП Италии составил в прошлом году 1,651 триллиона евро. Снижение его объема в результате принятия правительством чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом составило за год 8,9%.

При этом размер государственного долга Италии по итогам прошлого года составил 2,569 триллиона евро, то есть 155,6% ВВП. Для сравнения: в 2019 году госдолг составлял 134,6% ВВП. При этом размер суверенной задолженности страны в августе прошлого года достиг исторического максимума — почти 2,579 триллиона евро.

В конце мая 2020 года Istat зафиксировал "исключительную величину сокращения ВВП" в первом квартале — на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такого резкого снижения никогда не было с 1995 года, то есть с начала проведения статистических замеров по действующей методике. Однако уже во втором квартале размер ВВП по сравнению с первым кварталом уменьшился еще на 12,8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – на 17,7%. Счетная палата констатировала рост госдолга России в 2020 году

В июне 2020 года эксперты Istat заявили, что экономика Италии переживает беспрецедентный шок в результате пандемии и спрогнозировали снижение ВВП по итогам года на 8,3% и лишь частичное восстановление этого показателя в 2021 году (на 4,6%).

Глава Банка Италии (ЦБ) Иньяцио Виско подчеркнул тогда, что страна "переживает самый крупный медицинский и экономический кризис в новейшей истории". По его словам, при базовом сценарии, который предполагал сокращение ВВП на 9%, прогнозировалась "компенсация примерно половины данного падения" в 2021 году.