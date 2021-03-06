МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В России, если ситуация с пандемией коронавируса будет развиваться благополучно, будет наблюдаться продолжение постепенного роста зарплат и восстановление занятости, заявил в беседе с "Российской газетой" ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

"Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств", отметил он.

При прочих благоприятных условиях уровень безработицы также может к концу года вернуться на докризисные показатели в 4,7%.

Росстат сообщал ранее, что в январе 2021 года уровень безработицы составлял 5,8%, снижение зафиксировано на уровне 0,1% в месяц на протяжении нескольких периодов подряд.

"У нас нет проблемы многих развитых стран, где остро стоит проблема безработицы среди молодежи: в силу наших демографических особенностей молодежь очень востребована. Однако соответствие ожиданий от места работы и реальной ситуации — это то, на что стоит обратить внимание", — подчеркнул ректор РАНХиГС.