МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. У оживления российской экономики после пандемии коронавируса есть и свои минусы, пишет РБК со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании А1 и Московской школы управления "Сколково". Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

Эксперты назвали неожиданный минус от такого развития ситуации в экономике страны.

В частности, отмечает издание, уровень конфликтности деловой среды в России снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения.

Специалисты составили Индекс конфликтности деловой среды. В нем учитываются следующие показатели:

динамика судебных корпоративных споров,



сообщения СМИ о корпоративных конфликтах,

изменение числа крупных компаний на рынке.

Специалисты выяснили, что в конце прошлого 2020 года этот индекс был на отметке 1,15. Но за последние месяцы того года конфликтность деловой среды повысилась до 1,48.

Эксперты объясняют ситуацию снятием карантинных мер и постепенным восстановлением экономики РФ в целом.

Помимо этого, на этот показатель давление оказало то, что рост деловой активности совпал с резким увеличением банкротств средних и малых компаний.

Аналитики прогнозируют, что этот процесс продолжится и в текущем 2021 году.

Что касается городов, то лидерами по конфликтности деловой среды стали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. По регионам — Амурская, Сахалинская и Ярославская области.