Эксперты назвали неожиданный минус оживления экономики России
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. У оживления российской экономики после пандемии коронавируса есть и свои минусы, пишет РБК со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании А1 и Московской школы управления "Сколково".
Эксперты назвали неожиданный минус от такого развития ситуации в экономике страны.
В частности, отмечает издание, уровень конфликтности деловой среды в России снова вернулся к росту после нескольких кварталов падения.
Специалисты составили Индекс конфликтности деловой среды. В нем учитываются следующие показатели:
- динамика судебных корпоративных споров,
- сообщения СМИ о корпоративных конфликтах,
- изменение числа крупных компаний на рынке.
Специалисты выяснили, что в конце прошлого 2020 года этот индекс был на отметке 1,15. Но за последние месяцы того года конфликтность деловой среды повысилась до 1,48.
Эксперты объясняют ситуацию снятием карантинных мер и постепенным восстановлением экономики РФ в целом.
Помимо этого, на этот показатель давление оказало то, что рост деловой активности совпал с резким увеличением банкротств средних и малых компаний.
Аналитики прогнозируют, что этот процесс продолжится и в текущем 2021 году.
Что касается городов, то лидерами по конфликтности деловой среды стали Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. По регионам — Амурская, Сахалинская и Ярославская области.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210311/833208277.html