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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210311/833208545.html
Трендовая инфляция в России в феврале ускорилась до 4,29%
Макроэкономика
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Трендовая инфляция в РФ в феврале составила 4,29% после 4,12% в январе, сообщает Банк России. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась... ПРАЙМ, 11.03.2021
инфляция, цб рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в феврале составила 4,29% после 4,12% в январе, сообщает Банк России.
Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась еще сильнее — до 4,53% (максимального уровня с начала 2018 года) с 4,24%. Продолжили рост и модифицированные показатели базовой инфляции.
"Наши оценки показывают, что инфляционное давление с поправкой на действие разовых и временных факторов в последние месяцы постепенно нарастает", — говорится в сообщении.
При этом ЦБ отмечает, что повышенный рост потребительских цен складывается на фоне постепенного ослабления дезинфляционного влияния со стороны спроса и сохранения проинфляционных факторов устойчивого характера на стороне предложения, связанных с ростом издержек производителей.