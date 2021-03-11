МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в феврале составила 4,29% после 4,12% в январе, сообщает Банк России. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,7 миллиарда рублей

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась еще сильнее — до 4,53% (максимального уровня с начала 2018 года) с 4,24%. Продолжили рост и модифицированные показатели базовой инфляции.

"Наши оценки показывают, что инфляционное давление с поправкой на действие разовых и временных факторов в последние месяцы постепенно нарастает", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отмечает, что повышенный рост потребительских цен складывается на фоне постепенного ослабления дезинфляционного влияния со стороны спроса и сохранения проинфляционных факторов устойчивого характера на стороне предложения, связанных с ростом издержек производителей.