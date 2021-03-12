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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210312/833220794.html
Годовая инфляция в Германии в феврале ожидаемо составила 1,3%
Макроэкономика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в феврале в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе, сообщается в... ПРАЙМ, 12.03.2021
германия, инфляция, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в феврале в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx,
В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста на 0,8% в январе, как и ожидалось.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в феврале выросли на 1,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,6%. Показатели также полностью совпали с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.