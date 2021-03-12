МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в феврале в годовом выражении, по окончательной оценке, выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). ЕЦБ ожидает роста экономики еврозоны в текущем году

Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx,

В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста на 0,8% в январе, как и ожидалось.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в феврале выросли на 1,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,6%. Показатели также полностью совпали с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.