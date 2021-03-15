МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Раздача "вертолетных денег" при текущем экономическом кризисе может обернуться инфляцией, поскольку они уйдут в первую очередь в сбережения и в рост стоимости активов, а не на текущее или инвестиционное потребление. Об этом заявил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау в интервью "Российской газете". Эксперт оценил эффективность "вертолетных выплат" в США

Экономисты использовали термин "вертолетные деньги" на основе проведенного Милтоном Фридманом тщательного изучения опыта Великой депрессии 1930-х годов, напомнил Владимир Мау. Тогда речь была о том, что при структурном кризисе, который проявляется в кризисе спроса и финансов, нужно предоставлять экономике ликвидность, отметил он.

"Проще говоря, давать больше денег. Считалось, что "вертолетные деньги" будут использованы получившими их экономическими агентами для увеличения спроса на потребление или инвестиции", — пояснил экономист.

Однако нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что была в 1930-е или в 2008-2009 годы, поскольку кризис начался с остановки предложения, отметил эксперт.

"В таких условиях "вертолетные деньги", если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции — потребительской и фондовой. И мы видим, что эмитированные в результате количественного смягчения деньги идут сейчас прежде всего в сбережения и в рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке. А это усиливает неравенство", — подчеркнул Владимир Мау.