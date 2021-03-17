МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России, желая поддержать восстановление российской экономики, в пятницу в пятый раз подряд сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 4,25% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Ключевая ставка пока останется без изменений

ЦБ весь прошлый год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" — стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.

Ситуация обострилась настолько, что правительство для сдерживания темпов роста цен решило вмешаться административными мерами — заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на масло и сахар, ввести зерновой демпфер и повысить пошлины на подсолнечник. Пока инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора в 4%: в феврале она ускорилась до 5,7% с январских 5,2%. ЦБ прогнозирует, что своего пика она достигнет в начале марта, а во второй половине месяца уже пойдет на спад.

Такой инфляционный фон заставил регулятора в феврале обозначить разворот в сторону ужесточения денежно-кредитной политики: регулятор больше не видит потенциала для снижения ставки и готовится возвращать ее в зону "нейтральности". Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила РИА Новости, что ЦБ не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться. При этом основную роль в определении сроков и темпов возврата ставки в диапазон 5-6% должен стать прогноз инфляции. Пока регулятор ждет, что темпы роста цен по итогам года составят 3,7-4,2%.

"Мы ожидаем, что Банк России 19 марта сохранит ключевую ставку на уроне 4,25%. Несмотря на то, что инфляция существенно отклонилась от таргета и устойчиво превышает все прогнозы, по нашему мнению, еще рано переходить к постепенному повышению ключевой ставки до нейтрального уровня 5-6%. Регулятору необходимо проверить прогнозы после оценки степени торможения инфляции в марте-апреле и убедиться в масштабах "весенней волны" пандемии", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И ЭКОНОМИКОЙ

Банку России на ближайшем заседании совета директоров придется решить — начать сдерживать разгоняющуюся инфляцию или продолжить поддерживать все еще не восстановившуюся экономику. Аналитики уверены, что выбор будет сделан в пользу последней.

"Пауза в решении по ставке ЦБ РФ в марте мне представляется более оправданным решением. Решение ЦБ по ставке должно определяться не текущей инфляцией, а тем, как динамика инфляции видится на горизонте конца 2021 года — пока нет причин ожидать, что цены на продовольствие продолжат быстро расти и в конце 2021 года. Самое главное, что ЦБ снизил ставку с 5,5% до 4,5% только летом 2020 года, начинать повышение ставки уже в марте означало бы, что экономика по сути не успела воспользоваться смягчением монетарной политики", — заявила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Несмотря на то, что в России из-за разогнавшейся инфляции сложилась ультрамягкая денежно-кредитная политика, повышать ставку пока рано — экономика не достаточно окрепла, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

"В ситуации, когда экономический рост не набрал достаточно высоких темпов, а ряд отраслей и секторов, например малый бизнес, продолжают находиться под риском влияния повторных волн пандемии, такое решение может оказаться сейчас слишком ранним", — добавил он.

Поддерживает коллег и начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его мнению, сохранение ставки неизменной вкупе с жестким сигналом выглядит в настоящее время наиболее логичным решением, поскольку в стране все еще присутствует необходимость удержать комфортные, стимулирующие финансовые условия для восстановления экономики.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указывает, что пока отрицательный разрыв выпуска существует, Банк России, монетарной целью которого является поддержание инфляции на уровне 4%, навряд ли будет ужесточать денежно-кредитную политику, призванную стимулировать экономику.

Несмотря на достаточно жесткую риторику, регулятор все же пока решит понаблюдать за инфляцией — в ближайшее время произойдет исчерпание эффекта базы и темпы роста цен в годовом выражении начнут замедляться уже арифметически, напоминает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Одновременно цены на нефть продолжают расти, а рубль укрепляется, что ослабляет эффект импортной инфляции.

Хотя ЦБ и сохранит ключевую ставку в марте, регулятор все же просигнализирует о ее вероятном повышении уже на ближайших заседаниях, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

"В настоящее время становится видно, что интересы восстановления экономического роста и, соответственно, проведения мягкой кредитно-денежной политики, уходят на второй план по сравнению с необходимостью борьбы с продолжающимся ростом инфляции", — отмечает эксперт.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВОРОТА

Большинство аналитиков сходится во мнении, что регулятор не будет долго удерживать ставку в 4,25% годовых. Ближайшая возможность для повышения может представиться регулятору уже в апреле.

"Если повышать ставку, то имеет смысл делать это в апреле – будет больше данных по экономической активности, меньше статистического "шума" и эмоций на этот счет. Также в апреле будет больше пространства для коммуникации решения – на апрельском заседании будут обновлены прогнозы по экономике, добавлены прогнозы по ключевой ставке", — прокомментировал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Соглашается с коллегой и директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики школы Сколково-РЭШ Олег Шибанов: первое возможное решение о росте ставки он видит в апреле, а затем ставка уже к концу года достигнет 5%. Гришунин из НРА прогнозирует, что регулятор будет ждать новых данных об экономике и инфляции в апреле-мае, а до этого времени ставка точно останется на 4,25% годовых.

Главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков полагает, что на апрельском и июльском заседаниях ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики высока вероятность повышения ключевой ставки — к концу года ставка составит 4,75%. Естифеев из банка "Зенит" также прогнозирует на конец года ключевую ставку в 4,75%, однако первое повышение, по его мнению, произойдет лишь в начале третьего квартала.

"В целом в этом году мы ожидаем три повышения ключевой ставки по 25 б.п., до 5% для сдерживания инфляционного давления. Таким образом, к концу года ставка достигнет нижней границы нейтрального диапазона 5-6%. В базовом сценарии пик ключевой ставки ожидаем в 2023 году на уровне 6%", — заключил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.