МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал повышение Банком России ключевой ставки впервые с 2018 года.

В частности, по мнению бизнесмена, такое решение ЦБ является атакой на доходы граждан и прибыль компаний.

В то же время Дерипаска обратил внимание, что повышение ключевой ставки регулятором, на его взгляд, преследует уже не экономические, а политические цели.

Он считает, что Банк России "решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу".

Миллиардер также счел это отсутствием роста доходов беднейших граждан России на фоне восстановления мировой экономики после пандемии.

"Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России", — добавил он.