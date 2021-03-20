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https://1prime.ru/macroeconomics/20210320/833282729.html
Миллиардер назвал рост ключевой ставки атакой на доходы россиян
Макроэкономика
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Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал повышение Банком России ключевой ставки впервые с 2018 года. В частности, по мнению бизнесмена, такое... ПРАЙМ, 20.03.2021
россия, олег дерипаска, ставка банка россии, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал повышение Банком России ключевой ставки впервые с 2018 года.
В частности, по мнению бизнесмена, такое решение ЦБ является атакой на доходы граждан и прибыль компаний.
В то же время Дерипаска обратил внимание, что повышение ключевой ставки регулятором, на его взгляд, преследует уже не экономические, а политические цели.
Он считает, что Банк России "решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу".
Миллиардер также счел это отсутствием роста доходов беднейших граждан России на фоне восстановления мировой экономики после пандемии.
"Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России", — добавил он.