МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава отдела развивающихся рынков инвестиционной компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма оценил влияние санкций со стороны стран Запада на экономику России.

Свои мысли по этому вопросу он привел в колонке в Financial Times.

Итак, глобальный стратег утверждает, что российская экономика за последние семь лет — с начала санкционной политики в ее отношении — значительно укрепилась. Из этого он делает вывод, что новый пакет санкций, которые планируется ввести против Москвы, ей не навредит.

Шарма также высказался о политике президента РФ Владимира Путина по выстраиванию макроэкономики страны. По его мнению, глава государства после 2014 года занял оборонительную позицию. Путин сосредоточил усилия, чтобы "превратить Россию в финансовую крепость", для которой не имеет значение давление извне.

"К удивлению, он достиг успеха", — подытожил глобальный стратег Morgan Stanley Investment Management.

Он озвучил мнение о том, что Россия оказалась менее привязанной к ценам на нефть, чем валюта развитых стран-энергоэкспортеров, таких как Канада и Норвегия.