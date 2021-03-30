МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Гипотетический базовый доход, при наличии которого россияне готовы бросить работу, должен быть существенно больше средней зарплаты по стране, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование НПФ Сбербанка, "Сбер Управление Активами" и портала "Рамблер".

Итак, около четверти россиян заявили о том, что для обеспечения их потребностей необходимо более 200 тысяч рублей ежемесячно.

29% респондентов согласились бы на 100-200 тысяч в месяц, 19% готовы жить в свое удовольствие на 70-100 тысяч рублей.

При этом на меньшие суммы согласны немногие: 50-70 тысяч рублей в месяц устроило бы 13% россиян, 30-50 тысяч — 9% респондентов, а 20-30 тысяч только 5%.

Напомним при этом, что средняя зарплата в России в прошлом 2020 году, по информации Росстата, составляла 51 тысячу рублей.

Респонденты ответили, что получив желаемые финансовые средства, в свободное время россияне заполняли бы:

путешествиями (28% респондентов),



саморазвитием (20%),



любимым хобби (18%),

полностью посвятили себя семье — в пользу этого высказалось 26% россиян.



К знаниям, спорту и самовыражению интерес оказался несколько меньше: еще одно образование хотели бы получить 5% опрошенных,



совершенствоваться в спорте — 2%,



активно вести блог — 1%.

Надо добавить, что действительно уволиться с работы после получения такого базового дохода готовы только 19% россиян.