МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году до 2,9%, в следующем году ожидает ускорения до 3,2%, говорится в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии. Saxo Bank предсказал подъем ВВП России во втором квартале

В январе институт развития прогнозировал, что экономика России вырастет в этом году на 2,6%, а в будущем году – на 3%.

По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%. Прогноз Минэкономразвития был подготовлен в сентябре 2020 года, ожидается, что он будет пересмотрен весной.

"Восстановление, как ожидается, наберет обороты в 2022 году, рост ускорится до 3,2% по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии на экономику",- отмечается в докладе.

Экономисты отмечают, что прогноз был повышен благодаря меньшему, чем ожидалось, сокращению экономики России в прошлом году (минус 3,1%), а также скорому снятию ограничительных мер. В то же время прогноз остается подверженным высокому уровню неопределенности и рисков.