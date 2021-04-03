МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, отмечает американское агентство Bloomberg. Об этом сообщает РИА Новости. Экономика России нацелилась на многолетний рекорд

По оценке Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Однако появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Это побудило Банк России в прошлом месяце впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост, напоминает агентство.

"После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу", — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

В 2020 году в России на фоне распространения коронавирусной инфекции были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, этот режим действовал с 28 марта по 11 мая.

Во Всемирном банке, в свою очередь, считают, что благодаря стартовавшей прививочной кампании экономика России выйдет на устойчивое восстановление: в 2021-м и 2022-м ВВП прибавит 2,6 и три процента соответственно, а бедность снизится до докризисного уровня.