МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в апреле составит 5,5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. В России резко выросли цены на авиабилеты

По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты к концу февраля она разогналась до 5,7%.

Глава Банка России в середине марта говорила, что годовая инфляция в России на тот момент находилась вблизи пиковых значений и начнет снижаться в апреле. При этом, по прогнозу ЦБ, возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% затянется и произойдет лишь в первой половине следующего года.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Основным разгоняющим инфляцию фактором в апреле будут оставаться цены на продовольствие на мировых рынках, сходятся во мнении аналитики.

"В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены", — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В то же время происходит постепенное исчерпание переноса ослабшего рубля в цены, что является дезинфляционным фактором, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Также на замедлении темпов роста цен в годовом выражении в апреле скажется исчерпание эффекта базы от всплеска цен в прошлом году, отмечает директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Экономист банка "Открытие" Андрей Никандров дополнительным сдерживающим инфляцию фактором называет сохраняющуюся слабость внутреннего спроса, а главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский — меры правительства, направленные на контроль цен в пищевом сегменте.

Однако стабилизация инфляции в апреле может быть неустойчивой, предупреждает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. "После технического снижения инфляции в апреле снова возможно ее локальное ускорение. Устойчивое снижение инфляции ожидаем только во втором полугодии текущего года. Для снижения краткосрочных инфляционных рисков особенно важно не допустить роста цен на бензин. В противном случае возможен новый виток вторичных инфляционных процессов", — прогнозирует он.

При этом некоторые эксперты и вовсе не ждут, что инфляция в годовом выражении в апреле начнет замедляться. Так, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин ждет, что пик инфляции придется на апрель и май.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции в апреле представлены ниже (в %):

АКРА — 5,6

Альфа-банк — 5,6

БКС — 5,2

"ВТБ Капитал" — 5,4-5,5

"Зенит" — 5,6

НКР — 5,6

НРА — 6

"Открытие" — 5,6

Промсвязьбанк — 5,4-5,5

Росбанк — 5,3

Сбербанк — 5,6

Совкомбанк — 5,5

"Эксперт РА" — 5