ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — ПРАЙМ. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о положительной динамике в решении ситуации с безработицей в России.

"Мы видим уже положительную динамику", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о решении вопроса, связанного с безработицей.