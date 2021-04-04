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https://1prime.ru/macroeconomics/20210404/833385258.html
Глава Минтруда оценил успехи в борьбе с безработицей
Макроэкономика
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Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о положительной динамике в решении ситуации с безработицей в России. "Мы видим уже положительную динамику", — сказал он в эфире... ПРАЙМ, 04.04.2021
безработица, минтруд рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — ПРАЙМ. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о положительной динамике в решении ситуации с безработицей в России.
"Мы видим уже положительную динамику", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о решении вопроса, связанного с безработицей.