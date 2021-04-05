МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Снижения вдвое уровня бедности в России можно добиться раньше 2030 года, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту. Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, больше того, в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому была посвящена. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели. И мы эти предложения предлагаем, в том числе правительству", — сказал Кудрин.

При этом он не стал озвучивать, какие конкретно предложения Счетная палата направила в кабмин.

"Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий. Они на рассмотрении правительства", — пояснил глава контрольного ведомства, предложив депутатам "вести с правительством диалог на эту тему". Бедность среди семей без детей в России выросла в два раза

Президент РФ в 2018 году сформулировал национальные цели развития России, одна из которых заключалась в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году национальные цели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году.

Счетная палата РФ в конце прошлого года опубликовала результаты анализа, проведенного совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР), который показал, что государственная политика, направленная на снижение бедности, недостаточно систематизирована, ей не хватает доказательной базы и адресности. Аудиторы по итогам этой работы составили свои предложения, которые были направлены в правительство РФ.