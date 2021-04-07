Запад поверил в российскую экономику и нефть
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предсказывают рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3,8% в текущем и в 2022 году.
Таким образом, отмечается в докладе на сайте МВФ, фонд пересмотрел свой прогноз в сторону улучшения.
Как прогнозируют эксперты, в России в этом году будет наблюдаться понижение уровня безработицы до 5,4%. В прошлом году этот показатель составлял 5,8%.
В 2022 году уровень безработицы может опуститься до 5%, считают в МВФ.
Что касается инфляции, то ее рост прогнозируется:
- на уровне 4,5% в 2021 году
- 3,4% — в 2022 году.
НЕФТЬ
Что касается цен на энергоресурсы, то МВФ видит ситуацию также в позитивном ключе. Цена на нефть вырастет в этом году на 41,7% по отношению к 2020 году. Это $58,5 за баррель.
Что касается прогноза на 2025 год, то цена барреля нефти снизится до $50,7.
- ВВП США вырастет за 2021 год на 6,4%.
- Экономика Китая — на 8,4%.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210407/833406770.html