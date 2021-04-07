МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предсказывают рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на 3,8% в текущем и в 2022 году.

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Таким образом, отмечается в докладе на сайте МВФ, фонд пересмотрел свой прогноз в сторону улучшения.

Как прогнозируют эксперты, в России в этом году будет наблюдаться понижение уровня безработицы до 5,4%. В прошлом году этот показатель составлял 5,8%. 

В 2022 году уровень безработицы может опуститься до 5%, считают в МВФ.

Что касается инфляции, то ее рост прогнозируется:

  • на уровне 4,5% в 2021 году
  • 3,4% — в 2022 году.

НЕФТЬ

Что касается цен на энергоресурсы, то МВФ  видит ситуацию также в позитивном ключе. Цена на нефть вырастет в этом году на 41,7% по отношению к 2020 году. Это $58,5 за баррель.

Что касается прогноза на 2025 год, то цена барреля нефти снизится до $50,7.

  • ВВП США вырастет за 2021 год на 6,4%.
  • Экономика Китая — на 8,4%.