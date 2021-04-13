У самозанятых россиян возникли проблемы в судах
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Самозанятые россияне стали сталкиваться с проблемой в судах. Как пишет газета "Известия", эти сложности возникли из-за отсутствия практики с их участием. Судьи выносят решения не в их пользу.
Издание пишет, что на эту проблему указал Общероссийский народный фронт. Он направил вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию.
В частности, в список сомнительных прецедентов судебной практики вошла интерпретация налоговыми органами обсуждения в интернете аспектов самозанятости как информирование о нелегальных способах ухода от налогов.
Часто самозанятые, кто потерял во время пандемии доходы, не получают послаблений в судах, а справки из приложения "Мой налог" не всегда расцениваются инстанциями в качестве доказательства размера дохода.
Помимо этого, статус самозанятого может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.
Как заявили орошенные изданием эксперты, из-за новизны юридического статуса самозанятого у граждан действительно могут возникать некоторые правовые коллизии.
По их мнению, на "отшлифовку" законодательства уйдет еще несколько лет, и это нормально.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210413/833450212.html