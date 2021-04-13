МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Самозанятые россияне стали сталкиваться с проблемой в судах. Как пишет газета "Известия", эти сложности возникли из-за отсутствия практики с их участием. Судьи выносят решения не в их пользу. США пообещали экономический взлет после коронавируса

Издание пишет, что на эту проблему указал Общероссийский народный фронт. Он направил вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию.

В частности, в список сомнительных прецедентов судебной практики вошла интерпретация налоговыми органами обсуждения в интернете аспектов самозанятости как информирование о нелегальных способах ухода от налогов.

Часто самозанятые, кто потерял во время пандемии доходы, не получают послаблений в судах, а справки из приложения "Мой налог" не всегда расцениваются инстанциями в качестве доказательства размера дохода.

Помимо этого, статус самозанятого может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.

Как заявили орошенные изданием эксперты, из-за новизны юридического статуса самозанятого у граждан действительно могут возникать некоторые правовые коллизии.

По их мнению, на "отшлифовку" законодательства уйдет еще несколько лет, и это нормально.