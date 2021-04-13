МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский кабмин под руководством Михаила Мишустина готовит новые меры для восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.

Здание Рокфеллеровского центра (Рокфеллер Плаза) в Нью-Йорке

США пообещали экономический взлет после коронавируса

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, это будут делать с помощью использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также за счет перераспределения средств с ряда проектов и доходов от повышения налогов.

Как отметили в беседе с агентством собеседники, близкие к обсуждению, 21 апреля — во время послания к Федеральному собранию — президент России Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии. Это будет сделано при помощи увеличения государственных расходов на нескольких направлениях.

В частности, речь может идти о инвестициях в:

  • инфраструктуру, в том числе, высокоскоростной железнодорожной магистрали и "ряда мостов",
  • некие льготы для населения, с целью задержать и остановить падение доходов граждан.

Источники утверждают, что прямо сейчас в правительстве рассматривают несколько возможных источников получения на это денег.

В том числе, собеседники агентства называют использование $1 триллиона рублей (это порядка $13 миллиардов) из средств ФНБ, в котором сейчас находится $182 миллиардов.

Другая мера — ослабление ограничений на расходы в соответствии с бюджетным правилом, а также перенаправление средств с других проектов.

Рассматривается и повышение налогов.

Сколько планируется получить средств от мер помимо использования ФНБ, агентство не уточняет.

Общая стоимость мер по поддержке экономики, по словам собеседников издания, пока остается предметом дискуссии в правительстве.