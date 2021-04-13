СМИ узнали, как власти России намерены восстановить экономику
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский кабмин под руководством Михаила Мишустина готовит новые меры для восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, это будут делать с помощью использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также за счет перераспределения средств с ряда проектов и доходов от повышения налогов.
Как отметили в беседе с агентством собеседники, близкие к обсуждению, 21 апреля — во время послания к Федеральному собранию — президент России Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии. Это будет сделано при помощи увеличения государственных расходов на нескольких направлениях.
В частности, речь может идти о инвестициях в:
- инфраструктуру, в том числе, высокоскоростной железнодорожной магистрали и "ряда мостов",
- некие льготы для населения, с целью задержать и остановить падение доходов граждан.
Источники утверждают, что прямо сейчас в правительстве рассматривают несколько возможных источников получения на это денег.
В том числе, собеседники агентства называют использование $1 триллиона рублей (это порядка $13 миллиардов) из средств ФНБ, в котором сейчас находится $182 миллиардов.
Другая мера — ослабление ограничений на расходы в соответствии с бюджетным правилом, а также перенаправление средств с других проектов.
Рассматривается и повышение налогов.
Сколько планируется получить средств от мер помимо использования ФНБ, агентство не уточняет.
Общая стоимость мер по поддержке экономики, по словам собеседников издания, пока остается предметом дискуссии в правительстве.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210413/833454416.html