МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский кабмин под руководством Михаила Мишустина готовит новые меры для восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. США пообещали экономический взлет после коронавируса

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, это будут делать с помощью использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также за счет перераспределения средств с ряда проектов и доходов от повышения налогов.

Как отметили в беседе с агентством собеседники, близкие к обсуждению, 21 апреля — во время послания к Федеральному собранию — президент России Владимир Путин объявит о ряде мер поддержки экономического роста после пандемии. Это будет сделано при помощи увеличения государственных расходов на нескольких направлениях.

В частности, речь может идти о инвестициях в:

инфраструктуру, в том числе, высокоскоростной железнодорожной магистрали и "ряда мостов",



некие льготы для населения, с целью задержать и остановить падение доходов граждан.

Источники утверждают, что прямо сейчас в правительстве рассматривают несколько возможных источников получения на это денег.

В том числе, собеседники агентства называют использование $1 триллиона рублей (это порядка $13 миллиардов) из средств ФНБ, в котором сейчас находится $182 миллиардов.

Другая мера — ослабление ограничений на расходы в соответствии с бюджетным правилом, а также перенаправление средств с других проектов.

Рассматривается и повышение налогов.

Сколько планируется получить средств от мер помимо использования ФНБ, агентство не уточняет.

Общая стоимость мер по поддержке экономики, по словам собеседников издания, пока остается предметом дискуссии в правительстве.