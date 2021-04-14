МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) выступили с предложением изменить в правило формирования российского бюджета, которое действует с 2017 года. Зумерам оказалось сложнее разбогатеть

Соответствующий флагманский доклад апрельской конференции ВШЭ опубликован на сайте Школы.

По мнению авторов инициативы, было бы разумно включить в формулу расходов федерального бюджета РФ помимо цен на нефть дополнительный показатель, который бы являлся "положительным при депрессивной динамике базовых отраслей и отрицательным — при хорошей динамике".

Этим путем возможно, по мнению экономистов, обеспечить более высокий уровень бюджетных расходов России в период снижения нефтегазовых доходов страны.

В ситуации, когда цены на нефть высоки и фиксируется хорошая динамика других базовых показателей, больше финансовых средств будет изыматься в резервы, отмечается в документе.

Еще одно предложение экспертов ВШЭ — превентивная разработка комплекса антикризисных мер с оговоренным лимитом их финансирования. Это могло бы использоваться правительством при наступлении экономических кризисов.

Авторы прогнозируют, что такой подход позволил бы избежать обычных сроков и процедур согласования бюджетных трат страны. Однако в документе не указывается, идет ли речь о совмещении двух этих предложений.