МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России работает над изменением подхода к социальной поддержке граждан.

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Итак, помощь из бюджета будет все больше концентрироваться на реально нуждающихся гражданах, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе заседания Общественного совета при Минфине, сообщает газета "Известия" со ссылкой на запись мероприятия.

"В ходе пандемии мы нашли новые решения с точки зрения оперативного доведения социальных выплат до получателей. Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся", — цитирует слова Силуанова издание.

Министр финансов отметил, что в кабмине обсуждаются новые подходы к определению категории нуждающихся граждан.

В частности, отметили в ведомстве, уже запущен ряд инструментов для повышения адресности помощи. Например, система электронных сертификатов на основе платежной системы "Мир".

Помимо этого в России уже вступили в силу новые правила начисления ежемесячных денежных выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Сейчас их размер зависит от доходов семьи.

Помимо этого министерство труда и социальной защиты (Минтруд) изменило правила начисления пособий на детей, чтобы исключить выплаты "подозрительно бедным" гражданам. В частности, выплаты не будут получать те семьи, у кого низкий официальный доход, но значимое владение имуществом.