МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Министерство энергетики России прогнозирует, что к 2050 году страна будет зарабатывать от экспорта чистого водорода от 23,6 млрд до 100,2 млрд долларов ежегодно.

Как пишет РБК со ссылкой на проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, разработанной Минэнерго, в настоящее время рынка водородного экспорта не существует.

"Сейчас такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики", — отмечает издание.

Помимо этого, будущий перспективный рынок экологически чистых видов водорода можно сравнить с рынками нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, раньше заместитель министра энергетики Павел Сорокин говорил о том, что Россия намерена интенсивно наращивать экспорт водорода. По его мнению, к 2030 году страна может занять 20-25% мирового рынка торговли водородом.