МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Аналитики западных банков прогнозируют более резкий рост ключевой ставки в России, регулятор, по их мнению, так поддержит рынок, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую записку Morgan Stanley для своих клиентов.

В банке считают, что на апрельском заседании совета директоров Банка России ключевую ставку могут повысить сразу до 5% из-за санкций США, касающихся российского госдолга.

"Несмотря на вялую реакцию рынка и, следовательно, незначительные последствия для инфляции, мы думаем, что ЦБ захочет оказать рынку дополнительную поддержку", — цитируют записку в РБК. До этого банк прогнозировал рост ставки на 0,25 п.п.

На мартовском заседании совета директоров ЦБ впервые с декабря 2018 года ключевую ставку повысили с 4,25% на 0,25 п.п.