2021-04-17T05:16:53+03:00
2021-04-17T05:16:53+03:00
2021-04-17T05:16:53+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210417/833484422.html
Morgan Stanley ожидает, что Банк Росси снова примет "ястребиное" решение
Макроэкономика
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Аналитики западных банков прогнозируют более резкий рост ключевой ставки в России, регулятор, по их мнению, так поддержит рынок, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую записку... ПРАЙМ, 17.04.2021
новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Аналитики западных банков прогнозируют более резкий рост ключевой ставки в России, регулятор, по их мнению, так поддержит рынок, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую записку Morgan Stanley для своих клиентов.
В банке считают, что на апрельском заседании совета директоров Банка России ключевую ставку могут повысить сразу до 5% из-за санкций США, касающихся российского госдолга.
"Несмотря на вялую реакцию рынка и, следовательно, незначительные последствия для инфляции, мы думаем, что ЦБ захочет оказать рынку дополнительную поддержку", — цитируют записку в РБК. До этого банк прогнозировал рост ставки на 0,25 п.п.
На мартовском заседании совета директоров ЦБ впервые с декабря 2018 года ключевую ставку повысили с 4,25% на 0,25 п.п.