МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рост цен съедает доходы граждан, и принятых точечных мер по недопущению этого роста недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача кабмина — создать в стране рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты. Путин пообещал восстановить рынок труда и доходы россиян

"Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит: еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе – к пустым полкам. Так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили", — сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по состоянию людей, знаем это просто по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду. Не только у нас это происходит, везде одно и то же. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране", — подчеркнул президент.

По его словам, сейчас главное – обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. "Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика, мы и дальше будем двигаться по этому пути", — заявил Путин. В России будут поощрять компании, вкладывающие прибыль в развитие

Глава госудрарства также подчеркнул, что рыночные механизмы регулирования надо использовать вовремя и в том объеме, который необходим и который соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. "Никто не говорит, что мы директивно будем цены устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", — сказал президент.

"Задача правительства – сформировать именно долговременные условия, которые с помощью, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, именно с помощью рыночных механизмов – а они есть — гарантируют предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка", — сказал Путин.