2021-04-29T17:32:30+03:00
2021-04-29T17:32:30+03:00
2021-04-29T17:32:30+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210429/833576046.html
Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,8%
Макроэкономика
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Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 3,8% с 3%, следует из презентации банка. Также Сбербанк повысил свои ожидания по инфляции на конец... ПРАЙМ, 29.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 3,8% с 3%, следует из презентации банка.
Также Сбербанк повысил свои ожидания по инфляции на конец текущего года на 1 процентный пункт, до 4,8%.
Согласно прогнозу Банка России, рост российской экономики в текущем году составит 3–4%. Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в текущем году составит 2,9%.
При этом, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция в конце года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%.