МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 3,8% с 3%, следует из презентации банка. Сбербанк ждет роста ключевой ставки до 5,5% к концу года

Также Сбербанк повысил свои ожидания по инфляции на конец текущего года на 1 процентный пункт, до 4,8%.

Согласно прогнозу Банка России, рост российской экономики в текущем году составит 3–4%. Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в текущем году составит 2,9%.

При этом, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция в конце года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%.