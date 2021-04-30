МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год российские власти выступило с четырьмя инициативами, которые в течение достаточно долгого времени смогут влиять на социальную политику в стране. Об этом, как пишет РБК, утверждают эксперты ВШЭ.

Среди главных решений — создание единого реестра россиян, а также рост налогов с высоких доходов. Россиянам назвали три табу при выдаче ипотеки

Итак, за прошлый пандемический 2020 год в России власти выступили с несколькими инициативами и решениями, которые повлекут долговременные последствия для формирования и реализации социальной политики в стране.

Так считают авторы регулярного доклада Высшей школы экономики "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения" по итогам 2020 года.

В частности, далекоидущими инициативами в ВШЭ назвали: