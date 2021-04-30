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2021-04-30T10:13:03+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210430/833580315.html
Эксперты назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на общество
Макроэкономика
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За прошлый 2020 год российские власти выступило с четырьмя инициативами, которые в течение достаточно долгого времени смогут влиять на социальную политику в стране. Об этом, как... ПРАЙМ, 30.04.2021
новости, экономика, налоги, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год российские власти выступило с четырьмя инициативами, которые в течение достаточно долгого времени смогут влиять на социальную политику в стране. Об этом, как пишет РБК, утверждают эксперты ВШЭ.
Среди главных решений — создание единого реестра россиян, а также рост налогов с высоких доходов.
Итак, за прошлый пандемический 2020 год в России власти выступили с несколькими инициативами и решениями, которые повлекут долговременные последствия для формирования и реализации социальной политики в стране.
Так считают авторы регулярного доклада Высшей школы экономики "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения" по итогам 2020 года.
В частности, далекоидущими инициативами в ВШЭ назвали:
- решение о создании единого реестра (регистра) населения России;
- пересмотр способа определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ);
- изменения в налогообложении граждан (повышение ставки НДФЛ для лиц с высокими доходами, введение налога на процентные доходы по депозитам населения);
- начало общественного и межведомственного обсуждения "цифрового рубля".