МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год российские власти выступило с четырьмя инициативами, которые в течение достаточно долгого времени смогут влиять на социальную политику в стране. Об этом, как пишет РБК, утверждают эксперты ВШЭ.

Среди главных решений — создание единого реестра россиян, а также рост налогов с высоких доходов.

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Итак, за прошлый пандемический 2020 год в России власти выступили с несколькими инициативами и решениями, которые повлекут долговременные последствия для формирования и реализации социальной политики в стране.

Так считают авторы регулярного доклада Высшей школы экономики "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения" по итогам 2020 года. 

В частности, далекоидущими инициативами в ВШЭ назвали:

  • решение о создании единого реестра (регистра) населения России;
  • пересмотр способа определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ);
  • изменения в налогообложении граждан (повышение ставки НДФЛ для лиц с высокими доходами, введение налога на процентные доходы по депозитам населения);
  • начало общественного и межведомственного обсуждения "цифрового рубля".