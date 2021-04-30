МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России будет постепенно замедляться и к концу текущего года может выйти на уровень 4% или чуть больше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Средний срок ипотеки в России обновил максимум

"Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению, и к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%, может быть, плюс небольшие проценты", — сказал Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете.

Он отметил, что этому будет способствовать динамика бюджетных расходов, а также действия Банка России, направленные на нормализацию денежно-кредитной политики.

ЦБ в прошлую пятницу поднял свою ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем.