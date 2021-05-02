МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания к концу нынешнего марта она разогналась до 5,8%.

Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в стране во втором квартале текущего года будет близка к значениям первого квартала, а ее устойчивое замедление прогнозируется во втором полугодии. По итогам года регулятор ждет темпы роста цен в диапазоне 4,7-5,2%, а возвращения инфляции к целевому значению вблизи 4% — в середине следующего года.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Основными драйверами инфляции в мае выступают внешние факторы — рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, перебои в поставках; определенный вклад внесут и снятие карантинных ограничений в России и восстанавливающийся спрос населения, сходятся во мнении аналитики. Кроме того, многие из них ждут, что фактор высокой базы прошлого года в мае себя исчерпает. Что будет с курсом рубля на следующей неделе

"Проинфляционное давление оказывают факторы на стороне предложения, а также высокие издержки производства – высокие цены на металлы, зерно как корм для животных, что транслируется в цены на мясо, сокращение предложения важных компонентов, используемых в производстве, например, дефицит чипов для производства автомобилей", — говорят аналитики "ВТБ Капитала".

В условиях активного восстановления конечного потребления и бума кредитования поводов для замедления роста индекса потребительских цен не наблюдается, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов отмечает, что негативные шоки предложения и перебои с логистикой приводят к росту цен на непродовольственные товары.

Некоторые аналитики видят инфляционные риски и в длинных майских каникулах. "В связи с ожидаемым ростом потребительского спроса внутри страны из-за нерабочих дней на фоне закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией инфляция в мае может остаться на уровне апреля и составить в годовом выражении уже около 6%. Таким образом, снижение инфляции откладывается на летние месяцы, когда цены традиционно стабилизируются по сезонным причинам", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

В то же время директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отмечает, что дополнительные праздничные дни с 4 по 7 мая какого-либо заметного проинфляционного влияния не окажут. Соглашается с таким мнением и директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, который считает, что люди в основном готовятся к дачному сезону и наверняка уже сформировало необходимый запас товаров потребления. На Украине пообещали гражданам рост зарплат

При этом в мае будут действовать и сдерживающие инфляцию факторы — правительственные меры ограничения роста цен на ряд "социально значимых" товаров, а также постепенное ужесточение монетарной политики Банком России, подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ждет, что в мае будет наблюдаться сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Последний весенний месяц и лето будут спокойными с точки зрения инфляции, ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. "Следующий всплеск инфляции мы видим осенью на фоне роста цен на товарных рынках и роста инфляции в США. Кроме того, частично инфляция подпитывается геополитическими рисками, которые находят отражение в ценах. Снижение геополитических рисков могло бы благотворно повлиять на инфляцию", — заключил он.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы инфляции по итогам мая представлены ниже (в %):