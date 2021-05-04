МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающих отраслях РФ в апреле сократился до 50,4 пункта с 51,1 пункта в марте, сообщает исследовательская организация Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 50,4 балла в апреле и, незначительно опустившись с мартовского показателя 51,1, указал на минимальное улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях за текущий четырехмесячный период расширения", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

По данным организации, объемы производства продолжали расти в апреле, но слабый клиентский спрос отразился на росте производительности — он замедлился до незначительных темпов. ФАС одобрила соглашение между операторами связи по строительству сетей 5G

Организация отмечает, что слабый покупательский спрос привел к первому сокращению новых заказов у производителей с начала года, и незначительное падение было связано некоторыми компаниями со снижением покупательной способности клиентов на фоне сильного инфляционного давления.

"Данные за апрель показали, что производственный сектор России сделал небольшой шаг назад в своем движении к восстановлению. Хотя производство продолжало расти, возобновившееся сокращение клиентского спроса оказало давление на рост и почти не повлияло на показатели занятости", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.