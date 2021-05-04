МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2021 года до 0,9–1,5 триллиона рублей с 0,8-1,4 триллиона рублей, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Ученый назвал страну - "лабораторию" по выведению новых штаммов COVID-19

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 триллиона рублей, до 0,9–1,5 триллиона рублей", — говорится в документе.

Как и ранее, прогноз Банка России учитывает предпосылку о постепенном возврате в течение ближайших лет в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии.

"Однако с учетом фактических данных за первый квартал прогноз возврата в банки наличных денег снижен на 0,2 триллиона рублей. Это означает, что в 2021 году возможен небольшой рост объема наличных денег в обращении", — отмечает регулятор.

Кроме того, как и ранее, одной из предпосылок прогноза является предположение о равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов. С учетом прогноза темпа роста денежной массы ожидаемый на конец 2021 года остаток на корсчетах банков в Банке России повышен на 0,2 триллиона рублей и составляет 3,1 триллиона рублей, сказано в докладе.