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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210504/833600190.html
Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса
Макроэкономика
Новости
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Большая доля населения, «выпавшая» в период пандемии из категории «средний класс», попала не в «протосредний класс», а в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор... ПРАЙМ, 04.05.2021
средний класс, пандемия коронавируса, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Большая доля населения, «выпавшая» в период пандемии из категории «средний класс», попала не в «протосредний класс», а в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Он считает, что тот факт, что государство поддерживало производство и не поддерживало в достаточной степени представителей среднего класса. Экономист подчеркнул, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом», и что ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас — это продолжающееся падение реальных доходов населения.
Кузьминов предупредил, что с этой точки зрения переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен». Он добавил, что падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется «в пределах двух процентов».