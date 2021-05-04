МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Большая доля населения, «выпавшая» в период пандемии из категории «средний класс», попала не в «протосредний класс», а в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Ученый назвал страну - "лабораторию" по выведению новых штаммов COVID-19

Он считает, что тот факт, что государство поддерживало производство и не поддерживало в достаточной степени представителей среднего класса. Экономист подчеркнул, что «любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом», и что ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас — это продолжающееся падение реальных доходов населения.

Кузьминов предупредил, что с этой точки зрения переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен». Он добавил, что падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется «в пределах двух процентов».