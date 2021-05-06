МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 мая, упало на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 498 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Деловая активность в секторе услуг США выросла до пятилетнего максимума

"Это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч", — пишет организация.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали значения показателя на уровне 540 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 24 апреля, был пересмотрен до 590 тысяч с 553 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 61 тысячу с пересмотренного показателя — до 560 тысяч. Это также самый низкий уровень для данного показателя с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения — до 621 тысячи с 611,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, увеличилось на 37 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,69 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,653 миллиона с 3,66 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.