МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования", новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам, сообщает пресс-служба кабмина. Эксперты предсказали курс рубля на ближайшие месяцы

"Возможность снижения доли собственных средств инвестора и увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов предполагают обновлённые условия программы "Фабрика проектного финансирования". Постановление о внесении соответствующих изменений подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от трех миллиардов рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Они предоставляют заёмщику совместный кредит.

Новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам. В частности, с 20 до 10% стоимости проекта снижается доля собственных средств заёмщика на операционной стадии. Вместе с тем с 20 до 30 лет увеличивается срок окупаемости проектов. Кроме того, теперь у инвесторов появится возможность совмещать различные виды господдержки в рамках одного проекта, а также объединить несколько инвестиционных решений в один проект.

Также постановлением правительства до 1 июля продлевается срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц, не являющихся проектными компаниями.

Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает "ВЭБ.РФ". Сейчас в портфеле "фабрики" находится более 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 3,5 триллиона рублей. Одобрение уже получили 14 проектов с общей стоимостью в триллион рублей. Среди наиболее крупных – строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке "КуйбышевАзот" в Самарской области, строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области.

Добавляется, что в 2021 году "ВЭБ.РФ" планирует рассмотреть ещё восемь потенциальных проектов более чем на 600 миллиардов рублей.