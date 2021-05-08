МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Дмитрия Николаевича", — говорится в документе.

Согласно документу, полномочия члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ Валерия Сидоренко прекращены.