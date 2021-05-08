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Чернышенко назначен членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ
Макроэкономика
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на... ПРАЙМ, 08.05.2021
вэб.рф, дмитрий чернышенко, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Дмитрия Николаевича", — говорится в документе.
Согласно документу, полномочия члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ Валерия Сидоренко прекращены.