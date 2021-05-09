МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Постепенное сокращение рабочей недели в России допустил член Совета Федерации, заместитель главы комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Как заявил парламентарий в беседе с URA.RU, возможно, будет сокращена пятница. Россиянам рассказали, что будет со ставками по вкладам

"В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", — пояснил он.

Рязанский отметил, что послабления могут коснуться некоторых категорий граждан. Например, молодых матерей: они занимаются воспитанием детей.

В то же время сенатор особо подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России в любом случае не произойдет в обозримом будущем.