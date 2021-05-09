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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210509/833625032.html
В Совфеде допустили сокращение рабочей недели
Макроэкономика
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Постепенное сокращение рабочей недели в России допустил член Совета Федерации, заместитель главы комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Как заявил парламентарий в... ПРАЙМ, 09.05.2021
новости, госпроекты, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Постепенное сокращение рабочей недели в России допустил член Совета Федерации, заместитель главы комитета по социальной политике Валерий Рязанский. Как заявил парламентарий в беседе с URA.RU, возможно, будет сокращена пятница.
"В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", — пояснил он.
Рязанский отметил, что послабления могут коснуться некоторых категорий граждан. Например, молодых матерей: они занимаются воспитанием детей.
В то же время сенатор особо подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России в любом случае не произойдет в обозримом будущем.