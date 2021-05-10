МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Банк России может вновь поднять ключевую ставку уже в июне текущего 2021 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов банковской сферы. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

Итак, большинство специалистов сошлись во мнении, что, скорее всего, в следующем месяце ЦБ поднимет показатель до уровня 5,25%.

Сейчас ставка установлена на уровне 5% годовых.

Об этом, считают собеседники издания, сигнализирует ускоряющаяся в России инфляция и устойчивое восстановление экономики.

Прогноз о том, что регулятор повысить ставку, поддерживают 12 из 14 опрошенных изданием аналитиков.

Часть экспертов допускает, что показатель может вырасти стразу на 0,5 процентных пункта — до 5,5%.

Еще два эксперта считают, что Центробанк не станет повышать ставку, так как предыдущее повышение, о котором регулятор объявил в апреле, было слишком резким.

Напомним, что заседание совета директоров Банка России, на котором и будет принято решение по ставке, намечено на 11 июня.

В целом в прогнозе по году эксперты ожидают ставку в диапазоне от 5,5% до 6%.