Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Банк России может вновь поднять ключевую ставку уже в июне текущего 2021 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов банковской сферы.
Итак, большинство специалистов сошлись во мнении, что, скорее всего, в следующем месяце ЦБ поднимет показатель до уровня 5,25%.
Сейчас ставка установлена на уровне 5% годовых.
Об этом, считают собеседники издания, сигнализирует ускоряющаяся в России инфляция и устойчивое восстановление экономики.
Прогноз о том, что регулятор повысить ставку, поддерживают 12 из 14 опрошенных изданием аналитиков.
Часть экспертов допускает, что показатель может вырасти стразу на 0,5 процентных пункта — до 5,5%.
Еще два эксперта считают, что Центробанк не станет повышать ставку, так как предыдущее повышение, о котором регулятор объявил в апреле, было слишком резким.
Напомним, что заседание совета директоров Банка России, на котором и будет принято решение по ставке, намечено на 11 июня.
В целом в прогнозе по году эксперты ожидают ставку в диапазоне от 5,5% до 6%.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210510/833628084.html