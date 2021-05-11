МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в апреле составил 100,5 пункта против 100,2 пункта в марте, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Аналитики назвали причину экономического отставания России

Показатель в большинстве других стран неформального клуба БРИК также поднялся в отчетном месяце: в Индии — до 98 с 97,9 пункта месяцем ранее, в Китае — до 103 пунктов против 102,6 пункта, а в Бразилии — снизился до 102,8 пункта со 103 пунктов.

"Среди основных развивающихся экономик CLI для России и для промышленного сектора Китая указывает на стабильный рост, как и раньше, в то время как в Индии темпы роста в настоящее время замедляются. В Бразилии CLI продолжает указывать на замедление роста", — оценивает ситуацию ОЭСР.

Кроме того, агрегированный CLI стран "большой семерки" вырос в минувшем месяце до 100,3 пункта с мартовского уровня в 100,1 пункта. Показатель поднялся во всех странах, самый заметный рост был зафиксирован в США, Германии и Италии, самыми слабыми темпами показатель увеличивался во Франции и Японии.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.