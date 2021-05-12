МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2021 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 6,1%, а в квартальном — на 1,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны. ВВП ЕС снизился на 1,7% в годовом выражении

Опрошенные порталом DailyFx аналитики полагали, что показатель снизился на 6,1% в годовом выражении и на 1,6% — в квартальном.

Отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 8,7% ниже, чем он был до пандемии в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2019 года.

Сокращение в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в первом квартале 2021 года составило 2% в квартальном выражении и 6,1% — в годовом. Строительный сектор вырос на 2,6% в квартальном выражении и снизился на 1,2% — в годовом.

В четвертом квартале 2020 года снижение ВВП Великобритании составляло 7,3% в годовом выражении, а в квартальном — показатель на 1,3%. В 2020 году экономика страны сократилась на 9,8% — рекордное падение за всю историю подсчетов.