МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's повыcит почасовую зарплату для своих сотрудников на территории США, сообщает CNBC.

Итак, сотрудники начального уровня будут получать за час работы от $11 до $17.

Начальники смены — от $15 до $20 в час.

Такой рост зарплат (на 10%) коснется порядка 36 тысяч жителей США.

Таким образом, самый низкооплачиваемый сотрудник в американском McDonald's при полной занятости будет получать $1760 в месяц. Это около 130 тысяч рублей.

Минимальная зарплата такого сотрудника McDonald's превысит месячный доход 97,3% населения Российской Федерации.

По данным Росстата, на первый квартал текущего 2021 года только 2,7% россиян получали больше 100 тысяч рублей в месяц.