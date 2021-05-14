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2021-05-14T14:56:14+03:00
2021-05-14T14:56:14+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210514/833664146.html
Минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы почти всех россиян
Макроэкономика
Новости
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's повыcит почасовую зарплату для своих сотрудников на территории США, сообщает CNBC. Итак, сотрудники начального уровня будут получать за... ПРАЙМ, 14.05.2021
зарплата, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's повыcит почасовую зарплату для своих сотрудников на территории США, сообщает CNBC.
Итак, сотрудники начального уровня будут получать за час работы от $11 до $17.
Начальники смены — от $15 до $20 в час.
Такой рост зарплат (на 10%) коснется порядка 36 тысяч жителей США.
Таким образом, самый низкооплачиваемый сотрудник в американском McDonald's при полной занятости будет получать $1760 в месяц. Это около 130 тысяч рублей.
Минимальная зарплата такого сотрудника McDonald's превысит месячный доход 97,3% населения Российской Федерации.
По данным Росстата, на первый квартал текущего 2021 года только 2,7% россиян получали больше 100 тысяч рублей в месяц.