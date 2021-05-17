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https://1prime.ru/macroeconomics/20210517/833680402.html
Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет замедляться к осени
Макроэкономика
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Годовая инфляция в России в настоящее время находится на плато и замедляться начнет ближе к осени, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "То, что инфляция будет держаться на... ПРАЙМ, 17.05.2021
инфляция в рф, цб рф, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в настоящее время находится на плато и замедляться начнет ближе к осени, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"То, что инфляция будет держаться на некотором плато, — это то, о чем председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина — ред.) сказала по итогам заседания совета директоров 23 апреля. Плато пока держится, скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе к осени", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.
По данным Росстата, инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%.