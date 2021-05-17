МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в настоящее время находится на плато и замедляться начнет ближе к осени, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Утечка нефтепродуктов в Коми локализована, сообщают власти республики

"То, что инфляция будет держаться на некотором плато, — это то, о чем председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина — ред.) сказала по итогам заседания совета директоров 23 апреля. Плато пока держится, скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе к осени", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.

По данным Росстата, инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%.