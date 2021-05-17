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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210517/833683025.html
ВВП России первом квартале снизился на 1%
Макроэкономика
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Снижение ВВП РФ в первом квартале 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составило 1%, это лучше прогноза Минэкономразвития, которое оценивало снижение экономики в 1,3%... ПРАЙМ, 17.05.2021
экономика рф, ввп рф, росстат, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Снижение ВВП РФ в первом квартале 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составило 1%, это лучше прогноза Минэкономразвития, которое оценивало снижение экономики в 1,3%.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 99,0%", — говорится в сообщении статистического ведомства.
Как отмечает Росстат в своем комментарии, на данные статистики оказали влияние отрасли, которые показали снижение: пассажирооборот (минус 34%); добыча полезных ископаемых (минус 7,3%); объем платных услуг населению (минус 4,3%); розничный товарооборот (минус 1,6%). При этом рост продемонстрировали: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (11,9%); обеспечение электрической энергией, газом и паром (9,6%); оптовый товарооборот (4,2%); обрабатывающие производства (0,9%).
Первая оценка ВВП за I квартал 2021 года будет опубликована 15 июня 2021 года.