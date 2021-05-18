МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Профицит торгового баланса еврозоны в марте неожиданно снизился

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и первой оценкой, опубликованной в конце апреля.

ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по второй оценке, сократился на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном. Вторая оценка также совпала с первой.

ВВП Евросоюза за 2020 год упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%. В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,6% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном, ВВП 19 стран еврозоны — на 4,9% и 0,7% соответственно.