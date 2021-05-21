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2021-05-21T11:16:58+03:00

2021

https://1prime.ru/macroeconomics/20210521/833720893.html

Индекс деловой активности в еврозоне в мае вырос лучше прогноза

Макроэкономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле,... ПРАЙМ, 21.05.2021

еврозона, деловая активность, индексы, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60