МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя до 55,1 пункта.